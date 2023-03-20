На левом берегу Киева с утра зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха
По состоянию на утро 20 марта, уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу
Об этом сообщили в telegram-канале КГГА.
Отмечается, что вероятной причиной являются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
До нормализации ситуации рекомендуется воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе.
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По данным мониторинга качества воздуха IQAir, индекс качества воздуха и загрязнение атмосферы в Киеве составляет 128 "Вредно для уязвимых групп".
- 9 марта исследование Службы изменения климата Copernicus ЕС показало , что Европа пережила вторую теплую зиму за всю историю наблюдений, потепление ставит под угрозу сельское хозяйство и дикую природу.
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