Об этом сообщили в telegram-канале КГГА.

Отмечается, что вероятной причиной являются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

До нормализации ситуации рекомендуется воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе.

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По данным мониторинга качества воздуха IQAir, индекс качества воздуха и загрязнение атмосферы в Киеве составляет 128 "Вредно для уязвимых групп".