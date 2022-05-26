На Левом берегу Киева горят автомобили
По сообщениям из полиции и очевидцев, горят 7 легковых автомобилей
На Левом берегу Киева вечером 26 мая произошел пожар на автомобильной штрафплощадке. Точная причина в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пока не названа.
Об этом сообщает Общественное, а также местные паблики .
Спикер ГСЧС Светлана Водолага сообщила Общественному, что горят 7 легковых автомобилей в Дарницком районе, на месте работают спасатели. По ее словам, пострадавших в результате пожара нет, а причины будут устанавливаться правоохранителями.
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