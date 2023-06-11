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На левом берегу Херсонщины смыло склады окупантов, в море вынесло боеприпасы врага, — Гуменюк

11 июня, 2023 воскресенье
08:18
Война с Россией

Наталья Гуменюк рассказала, что из-за подрыва Каховской ГЭС на левом берегу Херсонщины смыло склады окупантов, в море вынесло боеприпасы врага, которые может прибить к берегам

Об этом руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины сказала в эфире телемарафона.

Она рассказала об опасной ситуации в регионе, поскольку построенные врагом ранее полосы обороны размыло водой, и боеприпасы и оружие окупантов по течению попали в море. Гуменюк отмечает опасность ситуации, поскольку все эти взрывоопасные устройства может прибить к берегам.

"Оккупанты выстраивали на левом берегу Херсонщины несколько полос обороны – в том числе и минно-взрывные заграждения, которые состояли из нескольких рядов заменений разными типами мин. Среди этих линий обороны обустраивались и позиции – когда первый паводковый подъем воды залил их блиндажи и окопы, уже тогда они потеряли часть личного состава и оружие. В этой полосе от 5 до 15 км, которую затопило на Левом берегу, находились и их полевые склады боеснабжения, которые также размыло водой и ящики с боеприпасами курсируют течением. Все это сейчас разнесено по зоне затопления и может представлять опасность", - говорит она.

  • Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что речные мины из затопленной россиянами части Херсонщины, прибиваемые течением к пляжам города Одессы, будут уничтожаться на месте.
Херсонщина
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