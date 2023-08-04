На левобережье Херсонской области россияне имитируют отвод войск, чтобы выявить информаторов

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На левом берегу россияне имитируют отвод войск. Они запускают колонну техники с радиопеленгаторами в составе. В настоящее время интернет выключен и россияне пытаются пеленговать телефоны подполья", - пишет ЦНС.

Перед началом операции с движением колонны российские оккупанты намеренно запускают слухи о будущем российских войск.