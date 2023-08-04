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На левобережье Херсонской области россияне имитируют отвод войск, чтобы выявить информаторов

4 августа, 2023 пятница
22:42
Война с Россией

Российские террористы активно ищут информаторов Сил обороны на временно оккупированных территориях Херсонской области

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На левом берегу россияне имитируют отвод войск. Они запускают колонну техники с радиопеленгаторами в составе. В настоящее время интернет выключен и россияне пытаются пеленговать телефоны подполья", - пишет ЦНС.

Перед началом операции с движением колонны российские оккупанты намеренно запускают слухи о будущем российских войск.

Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
оккупированные территории
Военные новости
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