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На левобережье Херсонщины тем, кто не взял паспорт РФ, угрожают конфискацией авто, - Генштаб

28 мая, 2023 воскресенье
19:36
Война с Россией

На территории временно оккупированного россиянами левобережья Херсонщины на местное население усиливают давление с целью принудительной паспортизации по законам России

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18:00 воскресенья, 28 мая 2023 года, от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Нижнесерогозском районе временно захваченной территории Херсонской области. В частности, российские оккупанті постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества. Так, местным гражданам с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство, в случае отказа от получения документов российского образца", - отмечает украинский Генштаб.

Из достойных внимания последних событий там также обращают внимание на проявления дезертирства среди оккупантов.

"В Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 человек из подразделения Шторм-Z российских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции. Также, в районе Бахмута, дезертировали около 30 человек из ЧВК Вагнера, которые также самовольно покинули боевые позиции, похитив военную технику", - рассказывает ГШ ВСУ.

Удары ВСУ по россиянам

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, 3 пункта управления и склад боеприпасов противника.

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, за эти сутки, ночью, Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА “Shahed”, 58 из 59 были уничтожены нашими защитниками.

Всего за эти сутки противник нанес 91 авиационный удар и произвел около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Общая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные ударі в районах Кондратовки, Басовки, Могрицы, Мирополья и Славгорода Сумской области и Плетеновки и Вовчанских Хуторов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеневка, Вовчанск, Малая Вовчья и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлінск, Дворична, Западное, Масютовке, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные ударі в районах Ягодное Харьковской области; Сергеевка, Белогоровка Луганской области; Ивановка, Спорное, Рай-Александровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглась Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Козацкое, Николаевка, Львово, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

военные силы Украины
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