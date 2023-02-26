На левобережье Херсонщины стало больше российских дезертиров, - Гуменюк

Об этом сегодня, 26 февраля, стало известно во время эфира "Единые новости".

"Россиянам нет покоя даже на Левобережье Херсона, которое они считали основной безопасной позицией. Они постоянно маневрируют, выискивают места, где им будет спокойно, но таких мест они не найдут", - отметила она.

"Именно из-за этого у них существенно пошатнулось морально-психологическое состояние, есть очень много тех, кто сбегает с позиций. Российские военные сейчас выискивают дезертиров в гражданских жилых домах, в лесопосадках и усиливают полицейские методы среди гражданского населения", - сказала Гуменюк.

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Кроме этого, Наталья Гуменюк подчеркнула, что рашисты пытались разместить ДРГ на островах, но плавсредства, которые они украли у местных жителей, ВСУ вовремя выявляли и эффективно уничтожили вместе с оккупантами.

"Сейчас у них не на чем плыть, разве что на надувных матрасах, на которых они убегали еще с правого берега Днепра, - отметила она. - Также мы наблюдаем, что враг пытается подтягивать резервы, которые смогут обустроить инженерные и оборонные фортификационные сооружения во временное оккупированном Крыму. Это говорит о том, что они осознают направление, в котором придется двигаться".