Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ постоянно накрывают огнем группировки врага. Оккупанты пытаются подвозить боеприпасы и прятать технику на промышленной базе в Каховке. Скадовский район оккупанты считают безопасным для себя регионом, но туда постоянно прилетает. Где бы они ни прятались и не пытались создавать военные резервы на левобережной части "Им это не удается. Боевого духа у кафиров уже нет. Они сидят на чемоданах и ждут, когда смогут убегать от наших Вооруженных Сил", - подчеркнул Хлань.

По словам депутата Херсонского областного совета, террористы начали минировать левобережную часть Херсона.

"Оккупанты закапывают взрывчатку и бочки с неизвестным веществом в Новой Каховке и Каховке. Они повторяют тот же сценарий, который происходил на правом берегу. Оккупанты провели тотальное ограбление в Новой Каховке и Каховке. Последнюю неделю террористы вывозили все оборудование и спецтехнику из Каховского станции", - добавил Хлань.

Украинские военные наблюдают активную оборонную деятельность захватчиков на левобережье Херсонщины, минируют участки, которые считают опасными и готовятся к очередному "жесту"

Российский диктатор Владимир Путин якобы побывал на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей







