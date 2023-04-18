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На левобережье Херсонщины оккупанты сидят на чемоданах и ждут, когда смогут убежать, - депутат облсовета Хлань

18 апреля, 2023 вторник
17:01
Война с Россией

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что боевого духа у окупантов уже нет

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ постоянно накрывают огнем группировки врага. Оккупанты пытаются подвозить боеприпасы и прятать технику на промышленной базе в Каховке. Скадовский район оккупанты считают безопасным для себя регионом, но туда постоянно прилетает. Где бы они ни прятались и не пытались создавать военные резервы на левобережной части "Им это не удается. Боевого духа у кафиров уже нет. Они сидят на чемоданах и ждут, когда смогут убегать от наших Вооруженных Сил", - подчеркнул Хлань.

По словам депутата Херсонского областного совета, террористы начали минировать левобережную часть Херсона.

"Оккупанты закапывают взрывчатку и бочки с неизвестным веществом в Новой Каховке и Каховке. Они повторяют тот же сценарий, который происходил на правом берегу. Оккупанты провели тотальное ограбление в Новой Каховке и Каховке. Последнюю неделю террористы вывозили все оборудование и спецтехнику из Каховского станции", - добавил Хлань.

  • Украинские военные наблюдают активную оборонную деятельность захватчиков на левобережье Херсонщины, минируют участки, которые считают опасными и готовятся к очередному "жесту"
  • Российский диктатор Владимир Путин якобы побывал на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей




 

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