На левобережье Херсонщины оккупанты сидят на чемоданах и ждут, когда смогут убежать, - депутат облсовета Хлань
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что боевого духа у окупантов уже нет
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"ВСУ постоянно накрывают огнем группировки врага. Оккупанты пытаются подвозить боеприпасы и прятать технику на промышленной базе в Каховке. Скадовский район оккупанты считают безопасным для себя регионом, но туда постоянно прилетает. Где бы они ни прятались и не пытались создавать военные резервы на левобережной части "Им это не удается. Боевого духа у кафиров уже нет. Они сидят на чемоданах и ждут, когда смогут убегать от наших Вооруженных Сил", - подчеркнул Хлань.
По словам депутата Херсонского областного совета, террористы начали минировать левобережную часть Херсона.
"Оккупанты закапывают взрывчатку и бочки с неизвестным веществом в Новой Каховке и Каховке. Они повторяют тот же сценарий, который происходил на правом берегу. Оккупанты провели тотальное ограбление в Новой Каховке и Каховке. Последнюю неделю террористы вывозили все оборудование и спецтехнику из Каховского станции", - добавил Хлань.
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