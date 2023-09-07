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Эксклюзив

На левобережье Херсонщины оккупанты с оружием начали домовый обход: первый заместитель главы облсовета о "выборах" на ВОТ

7 сентября, 2023 четверг
08:03
Война с Россией

Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, отметил, что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы"

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо

"На левобережной части Херсонщины сейчас у людей самая большая проблема - как избежать участия в шоу, театре абсурда под названием выборы. Сейчас коллаборанты с избирательными урнами вместе с вооруженными россиянами начали домовой обход и заставляют людей участвовать в этом фарсе", - рассказал первый замглавы. Херсонский областной совет.

Юрий Соболевский отметил, что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки от неизвестного количества избирателей. Также добавил, что никто не знает, по каким спискам это все делается.

Что известно о псевдовыборах на ВОТ

31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".

Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.

Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала лица более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано обнародовал заявление с осуждением проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

С помощью БПЛА Силы обороны распространили над временно оккупированными территориями листовки с призывом игнорировать псевдовыборы оккупантов, которые 8 сентября должны официально начаться на участках.

4 сентября Центр нацсопротивления заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

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Украина
вибори
російська армія
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
коллаборанти
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