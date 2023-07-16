На левобережье Херсонщины оккупанты отказывают в медпомощи людям без паспортов РФ, - депутат горсовета Погомий
На временно оккупированной части Херсонщины люди болеют кишечными инфекциями, но не получают лечения из-за отсутствия паспортов РФ
Об этом рассказала депутат Херсонского горсовета Оксана Погомий в эфире Еспресо.
"Уже начинаются кишечные заболевания. Люди не знают, какие именно, потому что тем, кто не взял российский паспорт, отказывают в оказании медицинской помощи", - подчеркнула она.
Оксана Погомий отметила, что такая ситуация на всем левобережье Херсонщины, поэтому те, кто может эвакуироваться, уезжают.
- 5 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытаются скрыть рост количества инфекционных заболеваний во временно оккупированных Скадовске и Геническе Херсонской области, в то же время скрыто вакцинируют от холеры представителей "администраций".
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