Об этом рассказала депутат Херсонского горсовета Оксана Погомий в эфире Еспресо.

"Уже начинаются кишечные заболевания. Люди не знают, какие именно, потому что тем, кто не взял российский паспорт, отказывают в оказании медицинской помощи", - подчеркнула она.

Оксана Погомий отметила, что такая ситуация на всем левобережье Херсонщины, поэтому те, кто может эвакуироваться, уезжают.