На левобережье Херсона россияне обустраивают оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне на таврическом и южнобукском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Противник ведет боевые действия вдоль берегов Днепра, обустраивает оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении территорий, осуществляет передислокацию подразделений", - "Юг".

Россияне также применяют беспилотники для шпионства в районах: Олешки, Львов, Голая Пристань, Берислав. В ОК также отметили, что из-за ухудшения погодных условий количество дронов существенно уменьшилось.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb