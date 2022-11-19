На левобережье Херсона россияне обустраивают оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении, - ОК "Юг"
Оперативное командование "Юг" отметили, что российские оккупанты на левобережье Херсонской области обустраивают оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в операционной зоне на таврическом и южнобукском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Противник ведет боевые действия вдоль берегов Днепра, обустраивает оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении территорий, осуществляет передислокацию подразделений", - "Юг".
Россияне также применяют беспилотники для шпионства в районах: Олешки, Львов, Голая Пристань, Берислав. В ОК также отметили, что из-за ухудшения погодных условий количество дронов существенно уменьшилось.
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