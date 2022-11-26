Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Здоровье На лечение за границу выехали преимущественно тяжелобольные дети и молодежь, а хронически больные пожилые люди остались, – медэксперт

На лечение за границу выехали преимущественно тяжелобольные дети и молодежь, а хронически больные пожилые люди остались, – медэксперт

26 ноября, 2022 суббота
01:54
Здоровье

Тенденция к выезду из Украины пациентов во время полномасштабной войны есть. Но речь идет преимущественно о серьезных заболеваниях и детях и молодежи с такими диагнозами.

Об этом рассказал соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), эксзамминистра здравоохранения Павел Ковтонюк во время онлайн-дискуссии "Что там с бюджетом?", организованной UHC и Центром экономической стратегии.

Наибольшими потребителями медицинских услуг являются женщины репродуктивного возраста, малые дети, люди с хроническими болезнями и люди постарше.

"Первые две категории – это львиная доля тех, кто находится сегодня за границей", – говорит Павел Ковтонюк. – По подсчетам ООН, это почти 80% (всех украинских беженцев – ред.). Разрешения на пребывание в других странах оформили более 4 миллионов украинцев".

По словам эксперта, это немного сбалансирует дефицит бюджета на следующий год ("денег меньше, но и людей меньше"). В то же время люди с хроническими заболеваниями и люди постарше в большинстве остались в Украине.

"Конечно, тенденция к выезду тяжелобольных украинцев за границу есть, – констатирует соучредитель UHC. – Например, еще в начале полномасштабной войны онкобольных детей эвакуировали в другие страны и они преимущественно там сейчас остаются, потому что те государства, которые их приняли, обеспечивают им лечение на очень высоком уровне.По такому же принципу выехало много украинцев с орфанными (редкими. – ред.) заболеваниями.А вот хронически больные (люди с гипертонией, диабетом и т.п.), как правило, это люди старшего возраста и это тот сегмент пациентов, как решил остаться".

Специальных расчетов, сколько медиков уехало за границу из-за войны, в организации не проводили.

"Однако из нашего опыта можем утверждать, что медицинский персонал мы потеряли пропорционально населению или меньше. Медики выезжали из соображений безопасности. Это не была экономическая волна. Это не был результат карьерного решения", - добавил он.

  • Эстония с населением 1,3 млн приютила более 63 тыс. украинских беженцев

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Олексій Громов
24 ноября, 2022 четверг
Россия готовит войска к обострению на границе с Украиной
25 ноября, 2022 пятница
Красная линия: Подробности тайных переговоров Байдена и Си об Украине
карта досяжності української артилерії на південному фронті
24 ноября, 2022 четверг
Россияне уже понимают, что с Юга им придется отступать, - Гуменюк
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.71
    Покупка 39.71
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
26 ноября
02:12
Блащак объяснил, почему размещение Patriot в Украине выгодно для безопасности Польши
01:43
Две ракеты атаковали базу США в Сирии
01:27
В Польше провели военные учения с союзниками: учли и украинский опыт
01:10
ВСУ уничтожили российскую базу возле Мелитополя и штаб оккупантов на Луганщине
00:38
Блинкен встретится с Кулебой в Бухаресте, - Госдепартамент США
00:35
"Индусы, одним словом": журналист рассказал, как на ЧМ-2022 флаг Украины перепутали с флагом ЛГБТ
00:19
Обновлено
УПЛ: результаты, расписание матчей и трансляций 15-го тура
00:13
Вертолеты, танки и ЗРК: украинские спецслужбы благодаря космической разведке обнаружили около 2600 единиц вражеской техники
00:13
На Сумщине более 70 прилетов за день. Россия обстреляла регион из РСЗО и гранатомета
2022, пятница
25 ноября
23:58
Чехия готова этой зимой принять еще десятки тысяч беженцев из Украины
23:58
С 20 ноября в результате российских обстрелов погибли 15 херсонцев
23:55
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 ноября
23:42
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Беларусь не будет атаковать Украину в конце ноября: разведка предупредила украинцев об ИПСО
23:41
На фото Дмитрий Кулеба
Многие страны поставляют оружие Украине, но не хотят, чтобы о них говорили, - Кулеба
23:40
В субботу в Херсоне начнут тестово подавать электроэнергию
23:24
Из Херсона отправился первый эвакуационный поезд: выехали 100 человек
23:13
Обновлено
ЧМ-2022: результаты всех матчей 25 ноября
23:04
США и Англия неожиданно сыграли вничью на ЧМ-2022
23:00
ОБСЕ
Украина, Эстония и Литва объявили бойкот ПА ОБСЕ, отказавшейся выгонять делегацию России
22:58
Эксклюзив
В Херсоне нехватка скорых и пожарных машин, также в городе крайне необходимо настроить любое опевещение о тревоге, - политолог Молчанов
22:35
пенсия
Украина привлечет еще $500 млн. финансирование от МБРР: деньги пойдут на зарплаты и соцпомощь
22:25
После российских ударов 23 ноября без света было 12 млн абонентов, сейчас на половину меньше, - Зеленский
22:23
Бюджет на здравоохранение-2023. Хватит ли денег на пациентов в следующем году
22:09
Президент Венгрии Каталин Новак готовит визит в Украину, - СМИ
21:52
Эксклюзив
ЕС может создать юридические условия для привлечения к ответственности РФ как государства спонсора терроризма, – политический аналитик Горбач
21:36
Верховная Рада
Украинский парламент планирует обратиться в ООН относительно исключения России из организации
21:34
Эксклюзив
В России не имеют представления, где будет следующее наступление украинской армии, - офицер ВСУ Лапин
21:05
ЕС передает Украине 200 трансформаторов и 40 крупных генераторов
21:05
Аналитика
Освобождение Мелитополя является ключом к деоккупации всего Левобережья. Колонка Сергея Згурца
20:38
РФ нанесла 4 ракетных удара и 7 раз била из РСЗО. ВСУ поразили вражеские ЗРК, пункт управления и районы скопления оккупантов и техники
20:36
Нікол Пашинян
Армения бросила вызов Путину, его хватка над союзниками ослабевает, - The Guardian
20:31
электроэнергиия
Дефицит в энергосистеме Украины – 30% потребности, электричество подключают бытовым потребителям, – Укрэнерго
20:29
Генштаб армии РФ ожидает потерять в зимней кампании в Украине 100 тыс. солдат, - СМИ
20:03
Оккупанты ищут родственников участников войны против РФ и давят на работников ЗАЭС, - Генштаб
20:02
OPINION
Дугин "без света"
19:48
Эстония подготовила "подарок" Пригожину, приславшему в Европарламент окровавленную кувалду
19:45
В результате массированных ракетных обстрелов РФ от 10 октября в Украине погибли 77 гражданских, - ООН
19:26
Эксклюзив
Конструкция ОДКБ ослабла с войной в Украине, - политический аналитик Божко
19:22
В 2022-м на электронных биржах уже реализовано древесины на общую сумму 13,1 млрд грн
19:20
У ВСУ есть все преимущества для продолжения наступления на армию РФ зимой, - министр обороны Британии Уоллес
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV