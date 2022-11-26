Об этом рассказал соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), эксзамминистра здравоохранения Павел Ковтонюк во время онлайн-дискуссии "Что там с бюджетом?", организованной UHC и Центром экономической стратегии.

Наибольшими потребителями медицинских услуг являются женщины репродуктивного возраста, малые дети, люди с хроническими болезнями и люди постарше.

"Первые две категории – это львиная доля тех, кто находится сегодня за границей", – говорит Павел Ковтонюк. – По подсчетам ООН, это почти 80% (всех украинских беженцев – ред.). Разрешения на пребывание в других странах оформили более 4 миллионов украинцев".

По словам эксперта, это немного сбалансирует дефицит бюджета на следующий год ("денег меньше, но и людей меньше"). В то же время люди с хроническими заболеваниями и люди постарше в большинстве остались в Украине.

"Конечно, тенденция к выезду тяжелобольных украинцев за границу есть, – констатирует соучредитель UHC. – Например, еще в начале полномасштабной войны онкобольных детей эвакуировали в другие страны и они преимущественно там сейчас остаются, потому что те государства, которые их приняли, обеспечивают им лечение на очень высоком уровне.По такому же принципу выехало много украинцев с орфанными (редкими. – ред.) заболеваниями.А вот хронически больные (люди с гипертонией, диабетом и т.п.), как правило, это люди старшего возраста и это тот сегмент пациентов, как решил остаться".

Специальных расчетов, сколько медиков уехало за границу из-за войны, в организации не проводили.

"Однако из нашего опыта можем утверждать, что медицинский персонал мы потеряли пропорционально населению или меньше. Медики выезжали из соображений безопасности. Это не была экономическая волна. Это не был результат карьерного решения", - добавил он.

Эстония с населением 1,3 млн приютила более 63 тыс. украинских беженцев

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb