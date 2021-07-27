На лечение от COVID-19 осенью нужно 5-10 млрд грн, - НСЗУ

Об этом заявила заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак, передает Интерфакс-Украина.



"Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа-сентябре. Если говорить об оплате услуг, предоставляемых пациентам с COVID-19, возникнет потребность в дополнительных средствах. При эффективном распределении маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь-декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развивается пандемия. Если будем расширять сеть медучреждений, привлекать не совсем эффективную команду, то эта сумма может увеличиться", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.



По словам Фенчак, в начале 2021 года 6,5 млрд грн были перераспределены по Программе Медгарант на вакцинацию. На данный момент вернули только половину этих средств.



В свою очередь руководитель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский отметил необходимость "не медлить с перераспределением бюджетных средств, чтобы во втором полугодии медучреждения имели достаточный уровень финансирования", ведь осенью ожидается новая волна заболеваемости.



По мнению Каневского, средства можно перераспределить из других бюджетных программ. Кроме того, местные власти также должны выделять средства на борьбу с COVID-19.



По результатам исследования StateWatch, в 2020 году на борьбу с пандемией наибольшее количество средств на одного жителя Украины выделили в Виннице (764 грн), наименьшее - в Ривне (141 грн) и Ивано-Франковске (164 грн).

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