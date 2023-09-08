На KyivBookFest состоятся презентации книг Сергея Руденко и Владимира Вятровича о войне

Об этом журналист Сергей Руденко сообщил в Facebook .

"9 сентября в 13:00 в рамках KyivBookFest вместе с Владимиром Вятровичем проведем презентацию книг "Наша столетняя" (Вятрович) и "Бой за Киев" (Руденко)", - написал он.

Обе книги вышли в издательстве "Фабула".

"Бой за Киев" – это история защиты столицы от российских окупантов весной 2022 года. 17 глав книги охватывают анализ довоенных событий, первые часы нападения путинской армии и реакцию в украинской столице, лицо сопротивления украинского народа, свидетельства участников боев и истории героев. Это истории Игоря Лапина, Ахтема Сеитаблаева, Астамура Гумбы, Дмитрия Линько, Романа Бессмертного, Романа Ратушного, Макса Левина и многих других украинцев, сыгравших роль в обороне города.

Фото: fabulabook.com

Рецензию на книгу Сергея Руденко можно прочитать здесь .

"Наша столетняя. Краткие очерки о долгой войне" раскрывает историю противостояния украинцев захватнической политике Российской империи, а также предпосылки полномасштабного российского вторжения на территорию нашего государства 24 февраля 2022 года. Автор убедительно доказывает, что "вся украинская история — это предупреждение: войны нельзя было избежать, она, к сожалению, не могла быть другой. Наша нескончаемая и не услышанная ни миром, ни кое-где нами самими история — о попытках России поглотить Украину, растворить украинцев, о страшных усилиях, которыми наши северо-восточные соседи пытались это делать еще со времен разрушения Батурина в 1708 году до уничтоженных Ирпеня, Бучи и Мариуполя в наши дни. От начала создания Российской империи до ее позорного конца".