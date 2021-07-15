На курортный Бердянск нашествие медуз: отдыхающие не могут зайти в море

Об этом сообщает мэр города Валерий Баранов, передает "Бердянск24".



Он обратился к туристам с просьбой не вылавливать медуз из моря и отметил, что это только вредит морским обитателям.



"Люди, не выбрасывайте, пожалуйста, медуз на берег... Помню, что такое было еще в 1976 году. Тогда впервые увидели таких больших медуз. А потом они пропали. Мы пытались раньше тоннами их вылавливать из моря, но это ничего не дало... Мы живем на этой планете. Здесь бывают и землетрясения, и цунами, и что хочешь. Как на это реагировать?" - сказал мэр.



Отдыхающие вообще не могут зайти в воду, так как медузы полностью заполнили залив моря в Бердянске.



Коммунальщики и работники пансионатов пытаются выловить и вывезти медуз, но это не помогает.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb