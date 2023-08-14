На курорте у побережья Румынии в море взорвалась мина
Взрыв в море у курортного поселка Костинешти в Румынии раздался утром 14 августа
Об этом сообщило издание Digi24.
По информации местных властей, морская мина взорвалась после удара о пирс. Отмечается, что серьезных повреждений нет, но по морю может плавать еще одна мина.
В результате взрыва пострадал мужчина, который пожаловался на повреждение слуха, однако от госпитализации отказался.
Также военно-морские силы Румынии подготовили команду водолазов-саперов, которые вместе с береговой охраной отправятся в указанный район, чтобы оценить ситуацию и обезвредить вторую мину, если она будет обнаружена.
- 26 марта в курортном селе Сычавка в Одесской области взорвалась морская российская мина, прибившаяся к берегу во время шторма.
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