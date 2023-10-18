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На Купянском направлении ВСУ отразили 24 атаки, на Авдеевском враг пытается создать оцепление, - Генштаб

18 октября, 2023 среда
08:00
Война с Россией

Украинские силы обороны ведут оборону на востоке и юге страны, а также наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 18 октября.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Здесь отбиты 5 атак врага", - говорится в заявлении.

Что касается Купянского направления, то там украинские воины отразили более 15 атак РФ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак вблизи Надежды Луганской области.

Также украинские силы обороны ведут оборону на востоке и юге страны, а также наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Россия наносит ракетные и авиационные удары по мирному населению, вызывая жертвы и разрушения.

Ситуация на фронте

Россия наносит авиационные удары по населенным пунктам Сумской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей. Россия также обстреливает артиллерией около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На лиманском направлении противник наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клищиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

В Запорожском направлении враг тщетно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении , имеют частичный успех южнее Работиного Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны атаковали противника из воздуха и земли

Авиация Сил обороны 15 раз бомбила вражеские силы и технику и 3 раза ударила по его зенитным ракетам. Ракетные войска Сил обороны уничтожили 5 вражеских командных пунктов, район, где находились вражеские солдаты, вооружение и техника, склад с боеприпасами и артиллерия противника.

Потери РФ

За сутки враг во время войны на территории Украины потерял:

  • личного состава – около 290050 (+620) человек,
  • танков ‒ 4981 (+2) единицу,
  • боевых бронированных машин 9420 (+15) единиц,
  • артиллерийских систем – 6944 (+8) единицы,
  • РСЗО – 814 (+0) единиц,
  • средства ПВО – 547 (+0) единиц,
  • самолетов – 319 (+1) единиц,
  • вертолетов – 323 (+6) единицы,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),
  • крылатые ракеты ‒ 1534 (+1),
  • корабли /катера ‒ 20 (+0) единиц,
  • подлодки - 1 (+0) единицу,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9303 (+10) единицы,
  • специальная техника – 982 (+0).

Обстрелы территории Украины

За прошедшие сутки произошло 69 боев. Враг 3 раза стрелял ракетами и 35 раз бомбил с воздуха, 39 раз обстреливал наши позиции и населенные места из реактивных систем. Россия также снова атаковала Украину ракетой Х-59, ракетами С-300 и 6 беспилотниками типа Shahed-136/131. Противовоздушная оборона сбила одну ракету Х-59 и 6 "шахидов". В результате российских терактов, к сожалению, погибли и пострадали мирные люди. Частные дома и гражданская инфраструктура пострадали от разрушений и повреждений.

  • Ночью 18 октября российская армия совершила 6 ракетных ударов по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажное здание, в результате чего два человека погибли, 4 ранены, еще трое считаются пропавшими без вести.
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