На Купянском направлении враг концентрирует силы и формирует разношерстную группировку, - Череватый
Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, отметил, что армия РФ испытывает проблемы с личным составом на этом направлении, поэтому подтягивает все подразделения, которые удается найти
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Российские войска концентрируют свои силы на Купянском направлении, там у них разношерстная группировка из-за того, что большая проблема с личным составом. Они не имеют возможности формировать более или менее монолитные группировки, поэтому подтягивают все подразделения, которые им удается найти. Это подразделения и воздушно-десантные, и мотострелковые, и БАРС, и территориальные войска, и армейские корпуса народных милиций с оккупированных территорий, также туда направляют разные ЧВК, кроме Вагнера, там есть Факел, Ветераны, Патриот и другие. Они еще использовали как экстренный набор личного состава роты "Шторм Z", у которых есть вопросы с законом", - сообщил представитель Восточной группировки войск.
Сергей Череватый отметил, что на этом направлении противник пытается быть активным.
"За последние сутки враг предпринимал шесть попыток штурмовать наши позиции, 522 раза нанес артиллерийские удары и 23 авиаудара. Российские войска получили мощный огневый ответ: 52 оккупанта уничтожены, 85 ранены, 4 взяты в плен. Также отминусовали танк Т-72 , миномет, станцию РЭБ и один командно-наблюдательный пункт противника", - проинформировал Череватый.
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