На Купянском направлении ситуация стабилизирована: ВСУ эффективно ликвидируют вражеские склады БК, - командир роты Федоренко
Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил, что на Купянском направлении Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию. Противник понес потери среди подразделений "Шторм Z", а также регулярных войск армии РФ. На прошлой неделе противник за два дня потерял более 120 убитыми. Это те потери, которые точно можно подтвердить, когда мы видим, что враг ликвидирован. Когда кафиры забираются в нору и туда залетает взрывающийся снаряд, тогда сложно посчитать и правильно предоставить информацию относительно потерь противника. Обычно такое действие оказывается, как поражена позиция противника, чтобы статистика потерь врага была корректной", - пояснил Федоренко.
По словам командира роты, Силы обороны Украины эффективно ликвидируют открытые и закрытые составы БК противника.
"Пока эффективно ведется работа по выявлению огневых средств и ПВО противника. Силы обороны применяют артиллерию для поражения и ликвидации открытых и закрытых составов БК врага. С помощью БПЛА ведется систематическое уничтожение огневых средств противника, легкобронированной и труднобронированной техники", - подчеркнул Федоренко.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что враг бросил все силы, чтобы остановить наступление сил обороны, однако украинские военные выполняют поставленные задачи
- Начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко отметил , что в Луганской области происходит активизация оккупационных войск
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное