Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию. Противник понес потери среди подразделений "Шторм Z", а также регулярных войск армии РФ. На прошлой неделе противник за два дня потерял более 120 убитыми. Это те потери, которые точно можно подтвердить, когда мы видим, что враг ликвидирован. Когда кафиры забираются в нору и туда залетает взрывающийся снаряд, тогда сложно посчитать и правильно предоставить информацию относительно потерь противника. Обычно такое действие оказывается, как поражена позиция противника, чтобы статистика потерь врага была корректной", - пояснил Федоренко.

По словам командира роты, Силы обороны Украины эффективно ликвидируют открытые и закрытые составы БК противника.

"Пока эффективно ведется работа по выявлению огневых средств и ПВО противника. Силы обороны применяют артиллерию для поражения и ликвидации открытых и закрытых составов БК врага. С помощью БПЛА ведется систематическое уничтожение огневых средств противника, легкобронированной и труднобронированной техники", - подчеркнул Федоренко.