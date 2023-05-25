На Купянском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение, за сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений, - Генштаб
В течение 24 мая на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 28 боевых столкновений между ВСУ и вражескими войсками
Об этом в утренней сводке 25 мая отчитывается Генштаб ВСУ.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.
ВСУ уничтожили 4 дрона и поразили 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 4 важные цели россиян
Так, авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели оккупантов.
Кроме того, за прошедшие сутки украинские воины также уничтожили 3 вражеских ударных БПЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10".
Россия нанесла 30 авиаударов и совершила 39 обстрелов из РСЗО по Украине в течение суток
В Генштабе отмечают, что Российская Федерация, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну.
За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ситуация по направлениям
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Хотиевка и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Волфино, Шпиль, Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки в Харьковской области.
На Купянском направлении россияне не прекращают попыток улучшить тактическое положение.
Вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанесли авиаудар в районе Кисловки.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Дворичная, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное в Донецкой области.
На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудар в районе Белой Горы.
Под вражеские обстрелы попали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка.
Нанесла авиационные удары возле Новокалинового, Степного и Авдеевки. Артиллерийские обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
В то же время враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении захватчики обстреляли Водяное, Угледар и Большую Новоселку.
На Запорожском и Херсонском направлениях российские солдаты обороняются.
Совершили обстрелы населенных пунктов Времовка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новотягинка и Велетенськое на Херсонщине и город Херсон.
- Россия в ночь на 25 мая совершила атаку на Украину: на западе воздушная тревога продолжалась дольше, на Киевщине и Буковине ПВО уничтожила все дроны.
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