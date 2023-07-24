Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"На Купянском направлении очень сложная ситуация. Противник на этом направлении сосредоточил очень большой ресурс. В частности, Сергей Череватый сообщал, что до 100 тыс. человек россияне сосредоточили по этой линии фронта", - сообщил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что россияне пытаются создать условия для наступления на Славянск и Краматорск.

"Россиянам очень важно отодвинуть наши войска за реку Оскол и выстроить оборону по левому берегу этой реки. Также они пытаются выбить наши подразделения с территории Луганской области. Речь идет о нашем плацдарме в районе Белогоровки. Таким образом они пытаются создать условия для наступления в сторону Славянска и Краматорска. Удастся ли им это, вопрос дискуссионный. Поскольку наши Силы обороны там также активно противодействуют противнику. Россияне несут потери, но бои продолжаются очень тяжелые", - добавил он.



Наступление российской армии на Купянском направлении

16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.

17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Также в телеграмме Маляр рассказала, что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступали, но бесполезно.

В утреннем своде 18 июля Генштаб ВСУ отметил , что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

Во вторник, 18 июля, стало известно, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг перебрасывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины.

19 июля сообщалось, что Силы обороны продолжают вести контрнаступление, по меньшей мере, на трех участках фронта. В то же время, ВСУ имеют тактические успехи вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Генштаб 22 июля сообщил , что на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Купянск, Новоосиново и Синьковка Харьковской области.