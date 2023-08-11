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На Купянском направлении армия РФ не имела успехов в наступлении в районе Синьковки и Ивановки, - Генштаб

11 августа, 2023 пятница
19:46
Война с Россией

Украинские войска продолжают наступательные действия и отражают атаки российских террористов на ряде направлений

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 11 августа.

"В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, 24 авиаудара и совершили около 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отмечает Генштаб.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
  • На Сиверском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Водолаги, Локня Сумской области и Одноробовка, Уды Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Першотравневого Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.
  • На Лиманском направлении российская армия нанесла авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Зализнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Заречное, Ямполь, Серебрянка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дылиевка, Дружба Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг предпринял бесполезные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении Россия нанесла авиационные удары в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области.
  • На Херсонском направлении Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Берислав, Токаревка, Антоновка, Камышаны, Кизомыс Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За сутки произошло 25 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Удары ВСУ по российским террористам

Украинская авиация в течение суток нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс "Стрела".

Также были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

  • В пятницу, 11 августа, во время воздушной тревоги россияне атаковали Украину ракетами. Взрывы звучали , в частности, в Хмельницкой области. Там работала ПВО.
  • Кроме того, на Франковщине россияне попали в частный дом, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик.
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