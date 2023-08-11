Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 11 августа.

"В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, 24 авиаудара и совершили около 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отмечает Генштаб.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Сиверском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Водолаги, Локня Сумской области и Одноробовка, Уды Харьковской области.

и направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Водолаги, Локня Сумской области и Одноробовка, Уды Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Першотравневого Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Першотравневого Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области. На Лиманском направлении российская армия нанесла авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Зализнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Заречное, Ямполь, Серебрянка Донецкой области.

направлении российская армия нанесла авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Зализнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Заречное, Ямполь, Серебрянка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дылиевка, Дружба Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дылиевка, Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг предпринял бесполезные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

направлении враг предпринял бесполезные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области. На Запорожском направлении Россия нанесла авиационные удары в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области.

направлении Россия нанесла авиационные удары в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области. На Херсонском направлении Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Берислав, Токаревка, Антоновка, Камышаны, Кизомыс Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За сутки произошло 25 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Удары ВСУ по российским террористам

Украинская авиация в течение суток нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс "Стрела".

Также были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.