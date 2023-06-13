На Купянском и Сватовском направлениях ВСУ удалось закрепиться на высотах, - командир роты ВСУ Федоренко
Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил, что на Купянском и Сватовском направлениях инициатива находится на стороне ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Купянском и Сватовском направлениях Силам обороны удалось полностью стабилизировать ситуацию. После отражения нашествия врага ВСУ провели контрударные действия и выбили противника с ряда позиций, закрепившись и взяв под контроль важные высоты", - отметил Федоренко.
По его словам, на Купянском и Сватовском направлениях инициатива находится на стороне ВСУ.
"Продолжается активная оборона, поскольку противник периодически пытается штурмовать группами при поддержке бронированной техники и артиллерии. Стоит заметить, что украинские артиллеристы также внедряют эффективную контрбатарейную борьбу, заставляя вражеские пушки чаще менять огневые позиции. На этом участке фронта ", – подчеркнул Федоренко.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле 216 650 солдат, 3 935 танков и 300 вертолетов
- Американские аналитики отмечают , что украинские Силы обороны ведут контрнаступательные действия на нескольких участках фронта, продолжая увольнять населенные пункты. Зато оккупанты ожидают хорошие погодные условия для своей авиации и надеются остановить продвижение ВСУ, применяя "гибкую оборону"
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