Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией На Купянском и Сватовском направлениях ВСУ удалось закрепиться на высотах, - командир роты ВСУ Федоренко
Эксклюзив

На Купянском и Сватовском направлениях ВСУ удалось закрепиться на высотах, - командир роты ВСУ Федоренко

13 июня, 2023 вторник
09:11
Война с Россией

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил, что на Купянском и Сватовском направлениях инициатива находится на стороне ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Купянском и Сватовском направлениях Силам обороны удалось полностью стабилизировать ситуацию. После отражения нашествия врага ВСУ провели контрударные действия и выбили противника с ряда позиций, закрепившись и взяв под контроль важные высоты", - отметил Федоренко.

По его словам, на Купянском и Сватовском направлениях инициатива находится на стороне ВСУ.

"Продолжается активная оборона, поскольку противник периодически пытается штурмовать группами при поддержке бронированной техники и артиллерии. Стоит заметить, что украинские артиллеристы также внедряют эффективную контрбатарейную борьбу, заставляя вражеские пушки чаще менять огневые позиции. На этом участке фронта ", – подчеркнул Федоренко.

  • С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле 216 650 солдат, 3 935 танков и 300 вертолетов
  • Американские аналитики отмечают , что украинские Силы обороны ведут контрнаступательные действия на нескольких участках фронта, продолжая увольнять населенные пункты. Зато оккупанты ожидают хорошие погодные условия для своей авиации и надеются остановить продвижение ВСУ, применяя "гибкую оборону"
Новости
военные силы Украины
оккупированные территории
Сватове
Военные новости
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
12 июня, 2023 понедельник
Восстановление Каховской ГЭС превратится в еще одну катастрофу, – гидроархеолог Остапенко
11 июня, 2023 воскресенье
Режим Путина как раковая опухоль. В Легионе "Свобода России" заявили, что планируют отвоевать всю РФ
Соломія Бобровська
12 июня, 2023 понедельник
"Может обернуться проблемой": нардеп Бобровская о передаче Венгрии украинских пленных из РФ
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.69
    Продажа 40.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
13 июня
09:34
Обновлено
Силы ПВО ночью уничтожили 10 российских крылатых ракет и "шахед" над Украиной
08:29
От продажи благотворительного выпуска марки "Русский военный корабель..." Укрпочте удалось собрать миллион на дроны для ВСУ
08:08
Инфографика
За сутки войны в Украине армия РФ потеряла 470 военных, 4 танка и вертолет, - Генштаб ВСУ
08:06
OPINION
Таблетки от алчности
07:51
Обновлено
Ночная атака РФ по Украине: в Кривом Роге попадание в 5-этажный дом, трое погибших и 25 раненых. В Харькове повреждена инфраструктура
07:45
Китай инвестирует в способность хакеров атаковать инфраструктуру США в случае конфликта между странами, - американское агентство кибербезопасности
07:05
Оккупанты под видом гуманитарной помощи жителям затопленной Голой Пристани вывозят грузовиками награбленное имущество, - Генштаб
06:45
США еще на год продлили санкции против Беларуси
06:18
За сутки на Таврическом направлении армия РФ потеряла почти 4 роты военных убитыми и ранеными
05:57
Венецианская комиссия раскритиковала закон о нацменьшинствах, в частности в контексте языка
04:23
Кулеба - Блинкен
На саммите НАТО Украина может ожидать мощный пакет поддержки, - Блинкен
03:44
Возвращаться в подтопленные районы Херсонщины можно только после проверки спасателями, - Прокудин
03:16
США продолжат максимизировать поддержку Украины, чтобы заставить Путина к переговорам, - Блинкен
02:48
УПЦ МП не уволила 79 объектов Киево-Печерской лавры: их обяжут сделать это через суд
02:20
В Запорожье ликвидирован российский командующий армией генерал Горячевой
01:52
лотерея
Беженец из Украины в Бельгии выиграл €500 тысяч в лотерею
01:24
Работаем над созданием альянса оборонных индустрий в поддержку Украины – Кулеба
00:56
США продлили санкции против белорусской авиакомпании Belavia
00:28
Макрон пообещал сделать все, чтобы Россия не победила и не могла начать новую войну
00:05
У Байдена размышляют о расширении Совбеза ООН, - The Washington Post
00:03
Американский сенатор провел мероприятие на фоне флага Украины с красноречивой надписью и обнародовал фото в Twitter
2023, понедельник
12 июня
23:37
Премьер-министр Румынии Николае Чукэ подал в отставку
22:59
Зеленский о наступлении ВСУ: "Потери у врага именно такие, как нам нужно"
22:55
На матче Германия-Украина прошел флешмоб под названием Tanke Schön
22:23
Из-за разрушения Каховской ГЭС вода в Крым не будет поступать еще год, — Укргидроэнерго
22:06
Эксклюзив
План Путина не ограничивался только Украиной, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
21:59
За неделю ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км
21:31
За 4 дня – 50 тыс. посылок: Новая почта приостановила прием помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
21:10
Китай опроверг оказание России помощи в войне против Украины
21:00
Дмитрий Кулеба
Кулеба: ООН готова помочь жителям подтопленной левобережной Херсонщины, но РФ до сих пор не предоставила гарантий безопасности
21:00
Украина сыграла вничью с Германией в дебютном матче Реброва
20:59
Германия - Украина 3:3: онлайн-трансляция первого матча сборной под руководством Реброва
20:54
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
На двух южных направлениях фронта произошел прорыв линии обороны противника. "Атака" дронов на российский корабль. Колонка Сергея Згурца
20:04
Эксклюзив
Скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Как это скажется на Украине и России
20:04
OPINION
Кирилл и… пацифизм. Убийственный коктейль ФСБ
20:01
Обновлено
Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской области нашли утопленными двух человек, количество погибших в области возросло до 10
20:00
Обзор
Победные новости 474-го дня войны: систем Patriot, вероятно, будет больше, а ВСУ уволили населенные пункты в Запорожье и Донбассе
19:40
На фото человек, работающий за компьютером
Во время НМТ зафиксировали попытки обмануть систему. Доступ к платформе посторонним ограничат
19:39
Силы обороны уничтожили вражеский "Аллигатор": он стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине
19:30
Аналитика
Большое контрнаступление ВСУ: как велась подготовка и какие от него ожидания
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV