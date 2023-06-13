Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Купянском и Сватовском направлениях Силам обороны удалось полностью стабилизировать ситуацию. После отражения нашествия врага ВСУ провели контрударные действия и выбили противника с ряда позиций, закрепившись и взяв под контроль важные высоты", - отметил Федоренко.

По его словам, на Купянском и Сватовском направлениях инициатива находится на стороне ВСУ.

"Продолжается активная оборона, поскольку противник периодически пытается штурмовать группами при поддержке бронированной техники и артиллерии. Стоит заметить, что украинские артиллеристы также внедряют эффективную контрбатарейную борьбу, заставляя вражеские пушки чаще менять огневые позиции. На этом участке фронта ", – подчеркнул Федоренко.