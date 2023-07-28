Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Эспрессо.

По его словам, в течение многих недель и месяцев это направление – лидер по артиллерийским обстрелам РФ. Так, 27 июля враг нанес 558 ударов, совершил пять авианалетов, четырежды штурмовал украинские позиции.

"Во время отражения штурмов 47 оккупантов уничтожены, 125 ранены, один взят в плен. Подбиты две вражеские БМП, пять пушек, легко бронированный артиллерийский тягач, полевой склад с боеприпасами, уничтожен барражировочный боеприпас "Ланцет"".