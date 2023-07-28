На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ за сутки уничтожили 47 оккупантов, еще 125 ранили, - Череватый
На Купянском и Лиманском направлениях 27 июля ВСУ отразили четыре штурма РФ, уничтожили 47 россиян, 12 ранили и одного взяли в плен
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Эспрессо.
По его словам, в течение многих недель и месяцев это направление – лидер по артиллерийским обстрелам РФ. Так, 27 июля враг нанес 558 ударов, совершил пять авианалетов, четырежды штурмовал украинские позиции.
"Во время отражения штурмов 47 оккупантов уничтожены, 125 ранены, один взят в плен. Подбиты две вражеские БМП, пять пушек, легко бронированный артиллерийский тягач, полевой склад с боеприпасами, уничтожен барражировочный боеприпас "Ланцет"".
- По состоянию на 28 июля РФ потеряла около 244 830 оккупантов в Украине.
- Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Лиманском и Купянском направлениях Силы обороны не потеряли ни одной позиции.
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