Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Купянско-Сватовском направлении Силам обороны удалось заблокировать нашествие противника и обеспечить возможность от прорыва наших боевых порядков. За последний месяц Силам обороны удалось существенно продвинуться вперед, выбить противника с господствующих высот, закрепиться и занять плацдармы, необходимые для дальнейших ударно- штурмовых действий", - заметил Федоренко.

По словам командира роты ВСУ, инициатива на поле боя полностью перешла на сторону Сил обороны Украины.

"Конечно, на некоторых коротких отрезках фронта противник пытается накопить силы и средства, чтобы прорвать наши боевые порядки. Но во время таких попыток противник несет существенные потери, потому что артиллерия ВСУ работает чрезвычайно мощно. Инициатива полностью перешла на сторону Сил обороны. Ежедневно идет работа над тем, чтобы продвинуться вперед. Некоторые дни дают возможность продвинуться до полукилометра, в некоторые боремся за каждый метр", - подчеркнул Федоренко.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 228 340 солдат, 7863 боевых бронемашины и 3519 беспилотников оперативно-тактического уровня

Несмотря на потери, российские захватчики за прошедшие сутки безуспешно пытались наступать на четырех направлениях фронта: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском





