На Купянско-Лиманском направлении россияне пытаются штурмовыми отрядами прорвать оборону, на Бахмутском - горячие бои, - Сырский
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях
Слова Сырского передает telegram-канал Military Media Center .
Отмечается, что украинские защитники сдерживают наступление РФ на Купянско-Лиманском направлении. Россияне, несмотря на потери, пытаются прорвать оборону штурмовыми отрядами на бронетехнике в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка: там происходят самые жестокие бои. Вместе с тем оккупационная армия перегруппировывается и заводит новые части с территории РФ для наращивания численности и боеспособности.
"На Бахмутском направлении ежедневно идут горячие бои. Враг любой ценой пытается вернуть утраченные позиции, по несколько раз в день контратакует наши подразделения. Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед", - рассказал Сырский.
Он отметил, что в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки продолжаются интенсивные боевые действия. Этим направлениям уделяют особое внимание, подчеркнул Сырский.
"Совместно с командирами ОТУ и бригад мы ежедневно анализируем обстановку, на местах принимаем решения по действиям наших войск, а также принимаем все меры для успешного выполнения боевых задач", - добавил он.
- 29 августа на фронте произошло 35 боевых столкновений. По данным Генштаба, россияне безуспешно вели наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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