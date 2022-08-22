На Кубе зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
Министерство здравоохранения Кубы зарегистрировало первый в стране случай заражения оспой обезьян. Инфицированным оказался турист из Италии
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Кубы.
"Итальянец остановился в арендованном доме и успел отправиться по разным местам в западных провинциях карибского островного государства, прежде чем заболел", - информирует министерство здравоохранения Кубы.
Сообщается, что мужчина обратился в больницу 17 августа, после того, как у него появились симптомы.
"В четверг мужчина обратился за медицинской помощью после того, как у него появились симптомы, в частности поражение кожи, а затем у него произошёл сердечный приступ, от которого он пришел в себя", - говорится в заявлении.
В настоящее время пациент остается в тяжелом состоянии.
"Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, с 40 тыс. подтвержденными случаями, включая несколько смертей, в более чем 80 странах, где вирус не является эндемичным (постоянно существующим на какой-либо территории, - ред.)", - пишет Reuters.
- 24 июля ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию, потому что обезьяна оспа свирепствует.
- В конце мая Россия разгоняла фейк, что вирус обезьяньей оспы создан в "украинских биолабораториях".
- В мае инфицированный привез обезьянью оспу из Европы в Латинскую Америку.
- Министерство здравоохранения Молдовы зарегистрировало первый в стране случай заражения оспой обезьян.
- Италия начала кампанию вакцинации против обезьяньей оспы , поскольку количество случаев заболевания значительно возросло.
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