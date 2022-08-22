На Кубе зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян

Как говорится в сообщении, Минздрав Кубы обнаружил первый случай заражения вирусом оспы обезьян, инфицировался турист из Италии, прибывший на Кубу 15 августа и впоследствии госпитализированный в критическом состоянии.

"Итальянец остановился в арендованном доме и успел отправиться по разным местам в западных провинциях карибского островного государства, прежде чем заболел", - информирует министерство здравоохранения Кубы.

Сообщается, что мужчина обратился в больницу 17 августа, после того, как у него появились симптомы.

"В четверг мужчина обратился за медицинской помощью после того, как у него появились симптомы, в частности поражение кожи, а затем у него произошёл сердечный приступ, от которого он пришел в себя", - говорится в заявлении.

В настоящее время пациент остается в тяжелом состоянии.

"Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, с 40 тыс. подтвержденными случаями, включая несколько смертей, в более чем 80 странах, где вирус не является эндемичным (постоянно существующим на какой-либо территории, - ред.)", - пишет Reuters.