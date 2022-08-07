Об этом сообщает Reuters .

Молния попала в один из резервуаров нефтехранилища в порту города Матансас. Пожар вспыхнул в резервуаре на 50 тыс. тонн, огонь перекинулся на другое хранилище.

Пожарные пытаются охладить поврежденный резервуар, чтобы предотвратить распространение пламени. Власти Кубы попросили о помощи в тушении пожара у Мексики и Венесуэлы.

По состоянию на утро 7 августа известно об одном погибшем, 121 раненом, 17 пропавших без вести. Еще более 1300 человек были эвакуированы. В результате взрыва пострадал министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус и сопровождавшие его журналисты.

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