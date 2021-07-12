На Кубе прошли антиправительственные протесты, президент призвал сторонников "защитить революцию"
В столице Кубе Гаване и ряде других городов прошли массовые акции протеста против коммунистического режима
Об этом сообщает русская служба ВВС.
Люди требуют больших свобод, демократии и решительных действий правительства по COVID-19.
На Кубе фиксируют рекордные показатели заболеваемости. Протестующие призывают власти ускорить темпы вакцинации.
Люди также недовольны дефицитами электроэнергии и пищи, которые растут.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США и кубино-американской мафии в "подогреве атмосферы".
Диас-Канель призвал сторонников коммунистов выходить на улицы и давать отпор протеста. По его словам, "пришло время защитить революцию".
"Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно переступить через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы будем сражаться на улицах", - заявил президент.
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал протест.
"США поддерживают свободу слова и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилие или нападение на протестующих", - написал он в Twitter.
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