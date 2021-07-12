На Кубе прошли антиправительственные протесты, президент призвал сторонников "защитить революцию"

Об этом сообщает русская служба ВВС.



Люди требуют больших свобод, демократии и решительных действий правительства по COVID-19.



На Кубе фиксируют рекордные показатели заболеваемости. Протестующие призывают власти ускорить темпы вакцинации.



Люди также недовольны дефицитами электроэнергии и пищи, которые растут.



Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США и кубино-американской мафии в "подогреве атмосферы".



Диас-Канель призвал сторонников коммунистов выходить на улицы и давать отпор протеста. По его словам, "пришло время защитить революцию".



"Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно переступить через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы будем сражаться на улицах", - заявил президент.



Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал протест.



"США поддерживают свободу слова и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилие или нападение на протестующих", - написал он в Twitter.

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