На Кубе после массовых протестов власть пошла на беспрецедентный шаг в экономике
После массовых протестов на Кубе коммунистическая власть страны законодательно позволила создавать малые и средние частные компании
Об этом сообщает DW .
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Государственный совет принял закон, регулирующий создание и деятельность малых и средних компаний со штатом до 100 сотрудников.
"Мы продолжаем предпринимать решительные шаги по обновлению экономической модели республики", - сказал Диас-Канель.
Кубинские власти еще в феврале приняли решение привлекать в государственную экономику частный бизнес, открыв большинство отраслей для деятельности малых предпринимателей и самозанятых. Частным предпринимательством занимаются около 600 тыс. С 11,33 млн жителей острова.
В середине июля Кубу впервые за несколько десятилетий охватили массовые антиправительственные протесты. Тысячи людей выразили свое недовольство тяжелым экономическим положением в стране, а также требовали демократических прав и свобод. В ходе акций сотни демонстрантов были задержаны, по меньшей мере один человек погиб.
Гавана обвинила в беспорядках США.
Экономика Кубы в 2020 году упала на 11% из-за санкций США и влияние пандемии COVID-19 на туризм - одна из главных статей дохода экономики. В стране существует дефицит товаров повседневного спроса.
-
Напомним, 12 июля в столице Кубы Гаване и ряде других городов прошли массовые акции протеста против коммунистического режима.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 27
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное