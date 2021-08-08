На Кубе после массовых протестов власть пошла на беспрецедентный шаг в экономике

Об этом сообщает DW .

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Государственный совет принял закон, регулирующий создание и деятельность малых и средних компаний со штатом до 100 сотрудников.

"Мы продолжаем предпринимать решительные шаги по обновлению экономической модели республики", - сказал Диас-Канель.

Кубинские власти еще в феврале приняли решение привлекать в государственную экономику частный бизнес, открыв большинство отраслей для деятельности малых предпринимателей и самозанятых. Частным предпринимательством занимаются около 600 тыс. С 11,33 млн жителей острова.

В середине июля Кубу впервые за несколько десятилетий охватили массовые антиправительственные протесты. Тысячи людей выразили свое недовольство тяжелым экономическим положением в стране, а также требовали демократических прав и свобод. В ходе акций сотни демонстрантов были задержаны, по меньшей мере один человек погиб.

Гавана обвинила в беспорядках США.

Экономика Кубы в 2020 году упала на 11% из-за санкций США и влияние пандемии COVID-19 на туризм - одна из главных статей дохода экономики. В стране существует дефицит товаров повседневного спроса.

Напомним, 12 июля в столице Кубы Гаване и ряде других городов прошли массовые акции протеста против коммунистического режима.

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