На Кубе из-за проливных дождей погибли три человека, 50 тыс. человек - без света
Из-за ливней на Кубе погибли по меньшей мере три человека, разрушены десятки домов
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Prensa Latina.
Мощные ливни и наводнения накрыли западную часть Кубы и заставили около 2 тыс. человек покинуть свои дома.
Согласно сообщению, два человека скончались в столице Гаване и еще один человек в муниципалитете Пинар-дель-Рио.
Власти сообщили, что в Гаване около 50 тыс. человек из-за наводнений остались без электроэнергии.
Метеорологи отметили, что ливни на Кубе были вызваны ураганом Агата.
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