На Кубе из-за проливных дождей погибли три человека, 50 тыс. человек - без света

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Prensa Latina.

Мощные ливни и наводнения накрыли западную часть Кубы и заставили около 2 тыс. человек покинуть свои дома.

Согласно сообщению, два человека скончались в столице Гаване и еще один человек в муниципалитете Пинар-дель-Рио.

Власти сообщили, что в Гаване около 50 тыс. человек из-за наводнений остались без электроэнергии.

Метеорологи отметили, что ливни на Кубе были вызваны ураганом Агата.