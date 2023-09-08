На Кубе арестовали 17 человек, вербовавших наемников для войны РФ против Украины

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что власти Кубы работают над "нейтрализацией и ликвидацией" сети, которая, по ее словам, действовала как на кубинской земле, так и в России.

"По итогам расследования арестовали 17 человек, среди них – внутренний организатор этой деятельности", – заявил полковник министерства внутренних дел Кубы Сезар Родригес.

Он отметил, что лидер группировки возлагался на двух человек, проживающих на острове, чтобы вербовать кубинцев в российскую армию на войну в Украине.

Полковник также подчеркнул, что задержанным грозит до 30 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь. Это зависит от тяжести и типа преступлений, варьирующихся от торговли людьми, участия в боевых действиях в качестве наемников.