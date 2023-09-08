На Кубе арестовали 17 человек, вербовавших наемников для войны РФ против Украины
Кубинские власти арестовали 17 человек, связанных с сетью торговцев людьми, которые вербовали молодых мужчин воевать в российской армии против Украины
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что власти Кубы работают над "нейтрализацией и ликвидацией" сети, которая, по ее словам, действовала как на кубинской земле, так и в России.
"По итогам расследования арестовали 17 человек, среди них – внутренний организатор этой деятельности", – заявил полковник министерства внутренних дел Кубы Сезар Родригес.
Он отметил, что лидер группировки возлагался на двух человек, проживающих на острове, чтобы вербовать кубинцев в российскую армию на войну в Украине.
Полковник также подчеркнул, что задержанным грозит до 30 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь. Это зависит от тяжести и типа преступлений, варьирующихся от торговли людьми, участия в боевых действиях в качестве наемников.
- 5 сентября министерство иностранных дел Кубы заявило о раскрытии сети по торговле людьми, участники которой принуждали граждан страны воевать в Украине на стороне России.
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