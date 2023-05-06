На Кубани водитель авто, который остановил ОМОН, взорвал себя гранатой
В субботу, 6 мая, чрезвычайная ситуация произошла на Кубани, где водитель авто, который остановил ОМОН, взорвал себя гранатой
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Инцидент произошел в городе Ейск Краснодарского края РФ. Утверждается, что местный житель взорвал себя после отказа отказаться показывать документы во время проверки.
На видео видно, что взрыв произошел внутри авто "Нивы" в тот момент, когда автомобиль с двух сторон начали брать штурмом вооруженные ОМОНовцы в бронежилетах.
О пострадавших не сообщается, как и о том, выжил ли водитель.
- 6 мая в Свердловской области РФ произошел масштабный лесной пожар , огонь дошел до складов с порохом, в результате чего слышны взрывы.
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