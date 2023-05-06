На Кубани водитель авто, который остановил ОМОН, взорвал себя гранатой

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Инцидент произошел в городе Ейск Краснодарского края РФ. Утверждается, что местный житель взорвал себя после отказа отказаться показывать документы во время проверки.

На видео видно, что взрыв произошел внутри авто "Нивы" в тот момент, когда автомобиль с двух сторон начали брать штурмом вооруженные ОМОНовцы в бронежилетах.

О пострадавших не сообщается, как и о том, выжил ли водитель.