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На Кубани водитель авто, который остановил ОМОН, взорвал себя гранатой

6 мая, 2023 суббота
22:54
Мир

В субботу, 6 мая, чрезвычайная ситуация произошла на Кубани, где водитель авто, который остановил ОМОН, взорвал себя гранатой

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Инцидент произошел в городе Ейск Краснодарского края РФ. Утверждается, что местный житель взорвал себя после отказа отказаться показывать документы во время проверки.

На видео видно, что взрыв произошел внутри авто "Нивы" в тот момент, когда автомобиль с двух сторон начали брать штурмом вооруженные ОМОНовцы в бронежилетах.

О пострадавших не сообщается, как и о том, выжил ли водитель.

  • 6 мая в Свердловской области РФ произошел масштабный лесной пожар , огонь дошел до складов с порохом, в результате чего слышны взрывы.
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