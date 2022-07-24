На Кубани оккупанты торгуют ворованными херсонскими арбузами
Российские оккупанты продают в России ворованные арбузы из временно оккупированного Херсона
Об этом сообщает российский телеграм-канал SOTA.
Как говорится в сообщении, на одном из рынков Краснодара россияне продают арбузы, похищенные из временно оккупированного Россией Херсона.
"В Краснодаре торгуют трофейными арбузами из Херсона: они появились на базаре в микрорайоне "Городок имени Жукова", где живут преимущественно отставные военнослужащие", - пишет SOTA.
- В Херсонской области захватчики обыскивают гаражи местных жителей, а урожай вывозят в Крым.
- Из Энергодара в направлении Крыма отправилась колонна российских грузовиков с украинским зерном.
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