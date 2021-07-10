На Кубани не хватает антикоронавирусной вакцины
Сотрудники прокуратуры Ростова-на-Дону (Кубань, РФ) и ряда муниципалитетов Ростовской области не могут сделать прививку от коронавируса из-за отсутствия вакцины
Об этом прокурор региона Роман Прасков заявил на заседании оперативного штаба с участием губернатора Василия Голубева, передает Еспресо.TV .
"Вот министр здравоохранения доложил вам, что вакцин достаточно, но это не так. Я с этим крайне не согласен. На примере своих сотрудников, которые обращаются непосредственно за вакцинацией, и им отказывают из-за отсутствия вакцины в ряде муниципальных образований и вообще в Ростове-на-Дону ", - приводит слова главы надзорного ведомства КавказРеалии .
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Поэтому прокурор Ростовской области призвал оперативно реагировать на дефицит вакцины и более эффективно распределять ее между муниципалитетами.
Как отметил Прасков на миллионный Ростов расходуется всего восемь тысяч вакцин, в то время как, по словам регионального министра здравоохранения Юрия Кобзева, сейчас в наличии якобы являются более 100 тыс. вакцин и ожидается поступление новых партий российского препарата.
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Информация о дефиците вакцины (а речь о Sputnik V) и ранее поступала из разных части РФ. В частности, об этом заявляли в Санкт-Петербурге, а также в Поволжье и на Дальнем Востоке.
При этом местные жители названных регионов указывают на приоретнисть в обеспечении вакциной прежде всего Москвы, а не "обычных" областей и кра
в РФ.
- Кубань (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края РФ) являются этнически украинскими землями.
- 100 лет назад там действовала независимая Украинская казацкая держава под названием "Кубанская Народная Республика", что как и ЗУНР стремилась воссоединиться с УНР. После длительных боев земли КубНР были захвачены Советской Россией.
- Еще в девяностые годы ученики кубанских школ изучали украинский язык на факультативах, что было отменено новой волной русификации нерусских субъектов федерации внутри РФ, начатой с приходом к власти в этой стране Владимира Путина.
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