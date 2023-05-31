На Кубани горел Афипский нефтеперерабатывающий завод, власти заявляют об атаке беспилотника
Утром среды, 31 мая, неизвестный БПЛА якобы обстрелял Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани
Об этом сообщают российские СМИ.
"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА. Уже удалось локализовать вспышку на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет", - написал губернатор Вениамин Кондратьев в телеграме.
В 04:37 стало известно, что пожар на Афипском НПЗ – ликвидирован.
В сети также есть видео якобы с Афипского нефтеперерабатывающего завода.
- Утром среды, 31 мая, Шебекино Белгородской области якобы попало под обстрел.
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