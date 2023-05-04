На Кубани беспилотник попал в нефтеперерабатывающий завод: начался пожар

Об этом сообщает ТАСС

"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", - сказал собеседник агентства в экстренных службах.

В телеграмм-каналах сообщают, что пожар начался в 2:40 ночи. По словам очевидцев, перед началом пожара они слышали три взрыва.

В соцсетях сообщают, что в загоревшемся резервуаре было дизельное топливо. Пострадавших при пожаре нет.