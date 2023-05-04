На Кубани беспилотник попал в нефтеперерабатывающий завод: начался пожар
Попадание произошло в резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России
Об этом сообщает ТАСС
"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", - сказал собеседник агентства в экстренных службах.
В телеграмм-каналах сообщают, что пожар начался в 2:40 ночи. По словам очевидцев, перед началом пожара они слышали три взрыва.
В соцсетях сообщают, что в загоревшемся резервуаре было дизельное топливо. Пострадавших при пожаре нет.
- Напомним, в ночь на 3 мая в поселке Волна Краснодарского края вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.
- В результате взрывов 29 апреля на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн.
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