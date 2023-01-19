На крыше Минобороны РФ и в центре Москвы устанавливают зенитки, - СМИ

Об этом сообщают российские СМИ и корреспонденты соцсетей.

OSINT-аналитик Майкл Горовиц, опубликовав фото, утверждает, что ЗРГК "Панцирь" появился на крыше министерства обороны России.

Другие фото и видео в его твиттере были сделаны рядом с метро "Таганская". На крышу люди в военной форме с помощью строительного крана подняли то, что похоже на "Панцирь".

Об этом в четверг также пишут провоенные блогеры, передает российская служба BBC.

"В Москве заметили установку на крыше одного из домов ЗРГК "Панцирь". Очевидно, с прицелом на потенциальную угрозу со стороны разных БПЛА. В этом вопросе лучше переработать, чем недоработать", - написал Борис Рожин (канал Colonelcassad, 826 тысяч подписчиков).

"Военный информатор" (518 тысяч подписчиков), публикуя то же фото, что и Боровиц, назвал появление ЗРГК "Панцирь" на главном здании минобороны в Москве, упреждающей мерой: "Подобные мероприятия по размещению систем ПВО в пределах столицы не проводились бы просто так, скорее всего, военные опасаются возможного удара".

Это не первые подобные сообщения. На прошлой неделе телеграм-каналы публиковали фото, якобы свидетельствующие о том, что средства ПВО появились в районе Лосиного острова и в районе Тимирязевской академии, а провоенные блогеры пугали соображениями о возможном украинском ударе по Москве.

В прошлом году во время войны против Украины российские власти демонстративно готовили убежища от обстрелов, а утром 31 декабря министерство обороны России заявляло, что в новогоднюю ночь более 1800 военнослужащих противовоздушной и противоракетной обороны будут охранять небо над Москвой.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона высмеял установку ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админзданий в Москве.

"Это вообще, как Иван-дурак на печи едет. Понятно, что нормальные страны ставят модульные установки, которые способны автоматически сбивать воздушные цели. А они прям машины на крыши зданий огромными кранами ставят. Ну что тут удивляться, никакой паники нет", - сказал Игнат.

Военный эксперт Роман Свитан порекомендовал жителям центра Москвы проявлять осторожность: комплексы ПВО небольшого радиуса действия на крышах, при их работе осколки ракет будут валиться на головы находящихся неподалеку от них людей.

Заметим, ЗРПК "Панцирь-С1" предназначена для противовоздушной обороны малоразмерных военных, в том числе подвижных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств. воздушного приступа.

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