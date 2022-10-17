Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.



"Сейчас на Крымском мосту работает одна полоса для легковых автомобилей, также россияне отремонтировали поврежденное железнодорожное полотно. Кроме того, оккупанты нашли где-то четыре парома, которые начали перевозить грузы. Но сейчас в Керченском проливе происходят постоянные штормы, поэтому паромные переправы редко работают . Однако, на самом мосту происходит движение легкового транспорта и поездов", - рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа.



Эскендер Бариев добавил, что после повреждения моста был испуг и опасения среди оккупантов, а после возобновления транспортного движения они снова начали себя чувствовать уверенно, сейчас все равно в Крыму очень много российских военнослужащих.

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