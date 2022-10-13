На Крымском мосту работает только одна из трех ветвей
На новых фото поврежденного Крымского моста видно, что действует только одна линия, где двигаются легковые автомобили, вторая автомобильная и железнодорожная – в процессе ремонта, грузовики – на пароме.
Фото моста и парома 13 октября распространила американская компания Maxar в Twitter.
"На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста. Видны движущиеся мостом транспортные средства, а также паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив".
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- 9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.
- 12 октября ФСБ обвинила в подрыве Крымского моста ГУР минобороны Украины и объявила о задержании восьми подозреваемых
- В Главном управлении разведки минобороны Украины отказались комментировать обвинения в свой адрес в подрыве Крымского моста, назвав их чепухой
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