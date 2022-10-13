Фото моста и парома 13 октября распространила американская компания Maxar в Twitter.

"На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста. Видны движущиеся мостом транспортные средства, а также паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив".

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.

9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.

12 октября ФСБ обвинила в подрыве Крымского моста ГУР минобороны Украины и объявила о задержании восьми подозреваемых

В Главном управлении разведки минобороны Украины отказались комментировать обвинения в свой адрес в подрыве Крымского моста, назвав их чепухой

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