На Крымском мосту прогремели взрывы: "власть" заявляет о "чрезвычайном событии", движение остановлено. Двое погибших
Под утро 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, после этого оккупационные власти заявили о "чрезвычайном происшествии" и повреждении дорожного полотна на пролетах, а также 2 погибших
Об этом сообщил так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, там "произошло чрезвычайное событие в районе 145-ти опоры".
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное событие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадиевичем Савельевым, принимаются меры по восстановлению ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края. На место выехал заместитель председателя "Совета министров Республики Крым" Игорь Николаевич Михайличенко", - отметил он.
Телеграмм-канал "Baza" пишет, что на Крымском мосту упал пролет, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще один пострадал. По его данным, туристы из Белгородской области стали одними из пострадавших в результате этого события, взрывом повредило их авто.
По состоянию на 07:14 губернатор Белгородской области Гладков подтвердил гибель двух человек на Крымском мосту. Также пострадала девочка – дочь погибших.
Кроме того, Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через "новые регионы", - написал он.
"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев тоже пишет о "чрезвычайном событии".
"Произошло чрезвычайное событие в районе одной из опор Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Переговорили с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, чтобы скоординировать действия. Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут через "новые регионы". Как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение, вы получите всю информацию", - отметил он.
Украинский паблик monitor описывает ситуации на Крымском мосту так: "А теперь коротко по ситуации: Был взрыв на одной из секций моста, движение транспорта приостановлено. Есть разрушение, их степень уточняется. В Керчи объявлена воздушная тревога". А также отмечает, что известно о разрушении как минимум одного пролета, есть информация и о повреждении второго.
В минтрансе РФ опровергают информацию о повреждении опор моста.
"Есть повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", - говорится в сообщении.
Фото и видео с места происшествия:
Действия оккупационных властей и ситуация на полуострове
Спецгруппа следователей выехала на место происшествия.
Так называемый советник главы республики Олег Крючков сообщил, что "власти" Крыма окажут помощь туристам в связи с ЧП на мосту, по которому остановлено движение, а также, что планируется сухопутный маршрут. Заявил он и о развертывании координационного штаба в "министерстве курортов".
Многокилометровая пробка образовалась в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту, со ссылкой на "Яндекс.Карты", пишет "Риа Новости" .
На трассе А-290 в районе Тамани – пробка длиной в несколько километров. Затруднено также движение в обратном направлении от Крымского моста в сторону Темрюка. На подъезде к мосту в районе Керчи движение свободно.
Baza публикует, как правоохранители инструктируют людей, стоящих в пробке перед мостом. Сейчас движение им перекрыто: "Или паром или домой, куда вам еще".
Взрывы на крымском мосту: когда раздались
Жители временно оккупированного полуострова жаловались на взрывы в ночь на 17 июля, отметили в российской службе BBC News.
Так, два взрыва слышали в 03:04 и 03:20 по местному времени. Их слышали и в разных районах в Керчи. Водителей на мосту развернули и отправили на "безопасное расстояние". Ведь, вероятно, поврежден по меньшей мере один пролет, а скорее всего даже два, пишет издание.
- 9 июля оккупанты заявляли о якобы сбитии ракеты в районе Керчи. Движение по Крымскому мосту временно останавливали в обе стороны.
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