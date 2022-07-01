На Крымском мосту появились столбы дыма, российская пропаганда заявляет об учениях
1 июля над Крымским мостом появился густой дым. Оккупационные власти утверждают, что это ДПТ и учения
Об этом информируют РосСМИ.
Вблизи Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров и Россию, появились столбы дыма.
Проезд на мосту в сторону Новороссийска временно запрещен.
Псевдоглава Крыма Сергей Аксенов заверил, что правоохранительные органы проводят учения. Также в это время на мосту произошла авария.
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