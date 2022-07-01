Об этом информируют РосСМИ.

Вблизи Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров и Россию, появились столбы дыма.

Проезд на мосту в сторону Новороссийска временно запрещен.

Псевдоглава Крыма Сергей Аксенов заверил, что правоохранительные органы проводят учения. Также в это время на мосту произошла авария.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb