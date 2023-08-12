На Крымском мосту перекрыто движение: СМИ сообщают о "сильном взрыве"

О перекрытии движения сообщает государственное РИА Новости.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

О причинах такого решения оккупанты не сообщили.

Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ пишет о взрывах в Крыму:

"Жители Крыма сообщают о сильном взрыве в Кировском районе".

Он также подтверждает, что движение через мост приостановлено.

Взрыв на Крымском мосту: что произошло

Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила , что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал " ответ России " за взрыв на Крымском мосту.

А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца вроде бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.

21 июля Зеленский назвал Крымский мост целью украинских военных и заявил, что он должен быть полностью нейтрализован.

26 июля в СБУ впервые подтвердили причастность к атаке на Крымский мост в 2022 году.