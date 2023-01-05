На Крымском мосту до сих пор продолжаются ремонтные работы после взрыва в октябре, - OSINT-аналитик
OSINT-аналитик Брэйди Эфрик опубликовал новое фото моста, который россияне незаконно построили через Керченский пролив. На фотографиях видно, что там все еще ликвидируют последствия взрыва
Об этом OSINT-аналитик Брэйди Эфрик проинформировал в твиттере.
"Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, а на спутниковых снимках видно, что на нем все еще устраняют повреждения", - написал он.
- Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину.
- Владимир Путин возложил на ФСБ обязанности по защите Крымского моста.
- 9 октября Институт изучения войны пришел к выводу , что из-за взрыва на Крымском мосту логистика РФ с оккупированным полуостровом нарушена лишь частично, однако удар нанес Кремлю существенные имиджевые потери.
- 4 ноября Укрпочта выпустила новую марку "Крымский мост на бис!", которую посвятили взрыву постройки.
- Глава СБУ Василий Малюк рассказал , что в ходе следствия по взрыву на Крымском мосту в РФ задержали уже 22 россиян, их пытают и проводят полиграфические исследования.
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