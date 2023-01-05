Об этом OSINT-аналитик Брэйди Эфрик проинформировал в твиттере.

"Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, а на спутниковых снимках видно, что на нем все еще устраняют повреждения", - написал он.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину.

Владимир Путин возложил на ФСБ обязанности по защите Крымского моста.

9 октября Институт изучения войны пришел к выводу , что из-за взрыва на Крымском мосту логистика РФ с оккупированным полуостровом нарушена лишь частично, однако удар нанес Кремлю существенные имиджевые потери.

4 ноября Укрпочта выпустила новую марку "Крымский мост на бис!", которую посвятили взрыву постройки.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал , что в ходе следствия по взрыву на Крымском мосту в РФ задержали уже 22 россиян, их пытают и проводят полиграфические исследования.

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