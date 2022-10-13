На Крымском мосту было как минимум два взрыва, - CEO разведывательного агентства Molfar Старосек
Артем Старосек, CEO разведывательного агентства Molfar, отметил, что при покадровом просмотре видео взрыва Крымского моста видно, что скорее всего грузовик не взрывался, а сгорел от чего-то другого, что взорвалось сбоку или снизу моста
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Я расскажу по пунктам, что не так с российской версией подрыва Крымского моста. Во-первых, они рассказывают о падении двух пролетов моста, но по спутниковым снимкам видно, что упали три пролета. То есть два пролета рядом с грузовиком, который был тогда на мосту, и третий немного раньше. Из этого можно заключить, что взрывов было как минимум два", - пояснил CEO разведывательного агентства Molfar.
Артем Старосек заметил, если бы взрыв был сверху, то скорее всего на самом мосту образовалось бы большое отверстие, которого по сути нет, а видно падение пролетов около крепления к основаниям.
"Мы покадрово разбили видео и увидели, что во время движения грузовика по мосту, он находился не в эпицентре взрыва, потому что сам эпицентр был правее и огонь шел как-то с моря до середины дорожного полотна. То есть, если взять эти все факты вместе, то можно заключить, что скорее всего грузовик не взрывался, а сгорел от чего-то другого, что взорвалось или сбоку, или снизу моста", - прокомментировал Старосек .
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар
- 9 октября Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста
- 12 октября ФСБ обвинила в подрыве Крымского моста ГУР минобороны Украины и объявила о задержании восьми подозреваемых
- 13 октября американская компания Maxar распространила фото, на котором на Крымском мосту работает только одна из трех веток.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.12
Покупка 40.12Продажа 40.95
-
EUR
Покупка 38.36Продажа 39.53
- Актуальное
- Важное