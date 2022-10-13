Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Я расскажу по пунктам, что не так с российской версией подрыва Крымского моста. Во-первых, они рассказывают о падении двух пролетов моста, но по спутниковым снимкам видно, что упали три пролета. То есть два пролета рядом с грузовиком, который был тогда на мосту, и третий немного раньше. Из этого можно заключить, что взрывов было как минимум два", - пояснил CEO разведывательного агентства Molfar.



Артем Старосек заметил, если бы взрыв был сверху, то скорее всего на самом мосту образовалось бы большое отверстие, которого по сути нет, а видно падение пролетов около крепления к основаниям.



"Мы покадрово разбили видео и увидели, что во время движения грузовика по мосту, он находился не в эпицентре взрыва, потому что сам эпицентр был правее и огонь шел как-то с моря до середины дорожного полотна. То есть, если взять эти все факты вместе, то можно заключить, что скорее всего грузовик не взрывался, а сгорел от чего-то другого, что взорвалось или сбоку, или снизу моста", - прокомментировал Старосек .

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