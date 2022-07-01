Об этом сообщает The Guardian.



Представитель компании заявил, что производство на фабрике, производящей жидкий шоколад оптовыми партиями для 73 кондитерских компаний, было приостановлено с целью предотвращения распространения бактерии, вызывающей сальмонеллез - инфекционное заболевание, сопровождающееся диареей и лихорадкой.



В компании заявили, что 72 из 73 компаний подтвердили, что вовремя прекратили поставки потенциально зараженного шоколада, чтобы предотвратить попадание в магазины.



Как передает The Guardian, пока не было сообщений о случаях сальмонеллеза среди потребителей.

"Распространение всех продуктов, произведенных после тестирования, было заблокировано. Компания связывается со всеми клиентами, которые могли получить зараженные продукты. Производство шоколада в Wieze остается приостановленным к дальнейшему сообщению", - сообщил представитель компании.



По его словам, большинство оказавшихся зараженными продуктов все еще находятся на месте.



Barry Callebaut поставляет какао и шоколадную продукцию многим компаниям пищевой промышленности, включая такие гиганты отрасли, как Hershey, Mondelēz, Nestlé и Unilever.

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