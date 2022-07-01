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На крупнейшей в мире шоколадной фабрике обнаружили сальмонеллу

1 июля, 2022 пятница
13:00
Мир

Опасную бактерию обнаружили на шоколадном заводе в Бельгии под управлением швейцарской группы Barry Callebaut. Производство временно приостановили

Об этом сообщает The Guardian.


Представитель компании заявил, что производство на фабрике, производящей жидкий шоколад оптовыми партиями для 73 кондитерских компаний, было приостановлено с целью предотвращения распространения бактерии, вызывающей сальмонеллез - инфекционное заболевание, сопровождающееся диареей и лихорадкой.

В компании заявили, что 72 из 73 компаний подтвердили, что вовремя прекратили поставки потенциально зараженного шоколада, чтобы предотвратить попадание в магазины.

Как передает The Guardian, пока не было сообщений о случаях сальмонеллеза среди потребителей.
"Распространение всех продуктов, произведенных после тестирования, было заблокировано. Компания связывается со всеми клиентами, которые могли получить зараженные продукты. Производство шоколада в Wieze остается приостановленным к дальнейшему сообщению", - сообщил представитель компании.

По его словам, большинство оказавшихся зараженными продуктов все еще находятся на месте.

Barry Callebaut поставляет какао и шоколадную продукцию многим компаниям пищевой промышленности, включая такие гиганты отрасли, как Hershey, Mondelēz, Nestlé и Unilever.

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