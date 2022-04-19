На Криворожчине оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня и артиллерии населенные пункты, пылают частные дома, - Вилкул

Об этом сообщает мэр Кривого Рога Александр Вилкул.



По его словам, ночью 19 апреля россияне массово расстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района.



В частности, пострадали городки Зеленодольск, Марьянское и Большая Костромка.



Стало известно о разрушениях частных домов и многоквартирных комплексов. По предварительным данным, обошлось без жертв.



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