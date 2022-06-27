На Криворожчине оккупанты обстреляли из артиллерии Широковскую общину
В течение суток оккупанты накрывали огнем Широковскую ТО Криворожского района. Жертв среди местных жителей удалось избежать
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Стало известно, что в течение суток войска РФ обстреляли из ствольной артиллерии пограничные территории Широковского общества в Криворожском районе.
Сообщается, что пострадавших нет. Как и разрушений.
Также около 20:00 пиротехники ГСЧС уничтожили боевую часть ракеты, обнаруженную в районе Игрени города Днепр.
По словам Лукашука, тревога, объявленная в 20:03, не связана с ликвидацией части вражеской ракеты.
"Страшный, кровавый день для Украины. Россия – страна-убийца, страна-оккупант, нанесшая удары по мирному Кременчугу, по Харькову. Погибли люди. Нет таких слов, которые могли бы передать всю ярость. Убийцы будут отвечать за каждое преступление", - комментирует глава облсовета.
- Напомним, 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по ТРЦ города Кременчуг Полтавской области, есть погибшие.
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