На Крит обрушился шторм, есть погибшие и пропавшие без вести
Разрушительный шторм обрушился на греческий остров Крит, в результате чего утонули по меньшей мере 2 местных жителя
Об этом сообщает Euronews.
Согласно информации, в приморском городе Агия Пелагия спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины рядом с автомобилем, который смыл поток воды. Водолазы вели поиски женщины, которая могла быть в той же машине, и в воскресенье ее гибель подтвердилась.
Сообщается, что от наводнений больше всего пострадало северное побережье Крита. В городе Сития из-за непогоды восемь туристов и охранник не могли выбраться из археологического музея.
В столице острова Ираклионе затоплены дороги, не работает международный аэропорт. В общине Малевизи несколько человек объявлены пропавшими без вести.
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