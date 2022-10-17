На Крит обрушился шторм, есть погибшие и пропавшие без вести

Об этом сообщает Euronews.

Согласно информации, в приморском городе Агия Пелагия спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины рядом с автомобилем, который смыл поток воды. Водолазы вели поиски женщины, которая могла быть в той же машине, и в воскресенье ее гибель подтвердилась.

Сообщается, что от наводнений больше всего пострадало северное побережье Крита. В городе Сития из-за непогоды восемь туристов и охранник не могли выбраться из археологического музея.

В столице острова Ираклионе затоплены дороги, не работает международный аэропорт. В общине Малевизи несколько человек объявлены пропавшими без вести.