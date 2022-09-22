На криптобирже теперь можно верифицироваться через приложение "Дия"
Теперь подтвердить личность на криптобирже Binance можно через Дию
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Чтобы верифицироваться на платформе криптобиржи Binance, необходимо фотографировать паспорт и загружать в систему самостоятельно, для защиты клиентов и предотвращения финансовых преступлений. Впрочем, теперь подтвердить личность можно через Дию.
"Благодаря интеграции Binance с Дией теперь верифицироваться на платформе Binance можно за считанные минуты. Достаточно только поделиться цифровой копией документа в приложении", - говорится в сообщении.
Верификация через Дию доступна только для новых пользователей Binance. Для зарегистрированных до 5 сентября этого года подтвердить личность через Дию можно будет позже.
Подробная инструкция по видео.
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