Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Чтобы верифицироваться на платформе криптобиржи Binance, необходимо фотографировать паспорт и загружать в систему самостоятельно, для защиты клиентов и предотвращения финансовых преступлений. Впрочем, теперь подтвердить личность можно через Дию.

"Благодаря интеграции Binance с Дией теперь верифицироваться на платформе Binance можно за считанные минуты. Достаточно только поделиться цифровой копией документа в приложении", - говорится в сообщении.

Верификация через Дию доступна только для новых пользователей Binance. Для зарегистрированных до 5 сентября этого года подтвердить личность через Дию можно будет позже.

Подробная инструкция по видео.