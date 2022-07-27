На крейсере "Москва", потопленном украинскими ракетами, погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ, - СМИ
На крейсере "Москва", потопленном украинскими ракетами в Черном море, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии ЧФ РФ контр-адмирала Олега Криворога
Об этом сообщают российские СМИ.
37-летний Валерий Криворог служил на крейсере "Москва" в звании капитан-лейтенанта. В 2019 году он руководил ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.
После затопления корабля в середине апреля Криворога считают пропавшим без вести. Судя по его странице "ВКонтакте", последний раз в сети он был 9 апреля, за пять дней до гибели крейсера "Москва".
Отец пропавшего Олег Криворог, командир 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. В эту дивизию входил и крейсер "Москва".
- 13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем вспыхнул пожар, в итоге корабль затонул.
- Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет и самой дорогой целью , уничтоженной ВСУ.
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