Об этом сообщают российские СМИ.

37-летний Валерий Криворог служил на крейсере "Москва" в звании капитан-лейтенанта. В 2019 году он руководил ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.

После затопления корабля в середине апреля Криворога считают пропавшим без вести. Судя по его странице "ВКонтакте", последний раз в сети он был 9 апреля, за пять дней до гибели крейсера "Москва".

Отец пропавшего Олег Криворог, командир 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. В эту дивизию входил и крейсер "Москва".

13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем вспыхнул пожар, в итоге корабль затонул.

Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет и самой дорогой целью , уничтоженной ВСУ.

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